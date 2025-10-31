В Подмосковье подано более 800 заявок на получение информации об объектах наследия

С начала года на региональном портале госуслуг подано более 800 заявлений на получение информации об объектах культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Сведения об объектах культурного наследия нужны для уточнения статуса и категории его охраны, получения информации о возможных ограничениях и оформления налоговых льгот.

Услуга «Выписка из ЕГРКН, справка о принадлежности имущества к ОКН» доступна на региональном портале в разделе «Земля» — «Природа и культурное наследие». Услуга предоставляется бесплатно в течение до 10 рабочих дней. Выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия или справка о принадлежности имущества к таким объектам поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Кроме того, в электронной форме заявления доступна интерактивная карта, на которой можно выбрать объект для запроса информации, а его координаты добавятся автоматически.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.