В Подмосковье подано более 1,4 млн заявлений в кружки и секции в 2024 году

В Московской области для детей доступны дополнительные занятия в творческих и спортивных секциях. В этом году на 14% выросло количество поданных заявлений, превысив 1,4 млн заявок. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«Для удобства родителей мы полностью оцифровали запись ребенка в кружки и секции. Родители могут из дома, онлайн подать заявление сразу на несколько занятий. Отмечу, что с начала года более миллиона электронных заявлений уже было подано родителями», — сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В этом году самыми востребованными направлениями стали художественные занятия, которые составляют 33,5% от общего числа программ, социально-гуманитарные — 28,9% и физкультурно-спортивные — 15%. Самыми популярными по записи стали: исследование региона «Грани Подмосковья», театральные студии, живопись и школьные медиацентры.

В Московской области ведется работа над улучшением образовательной среды для детей дошкольного и школьного возраста с целью создать условия, в которых каждый ребенок сможет найти себе занятие по душе и всесторонне развиваться.

Выбрать программу дополнительного образования можно на сайте. Запись доступна через портал госуслуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.