В Подмосковье подано более 1 тыс заявлений по объектам культурного наследия

Жители Подмосковья подали более одной тысячи электронных заявлений на получение информации об объектах культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Выписка из ЕГРКН, справка о принадлежности имущества к ОКН» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Земля» — «Природа и культурное наследие». Чтобы ее получить, необходимо заполнить онлайн-форму заявления и приложить обязательные документы. Отметим, в электронной форме доступна интерактивная карта, на которой можно выбрать объект для запроса информации, а его координаты добавятся автоматически.

Сведения об объектах культурного наследия нужны для уточнения статуса и категории его охраны, получения информации о возможных ограничениях и оформления налоговых льгот.

Услуга предоставляется бесплатно в течение до 10 рабочих дней. Выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия или справка о принадлежности имущества к таким объектам поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.