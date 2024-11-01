В Подмосковье подано 39 тыс заявлений на получение выплаты для многодетной семьи

С начала 2024 года в Подмосковье подано более 39 тысяч онлайн-заявлений на получение выплаты для многодетной семьи, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Рассчитывать на ежегодную денежную выплату в размере 7 тыс. рублей могут подмосковные многодетные семьи, где есть школьники, и доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума в регионе — 18 296 рублей.

При этом если семья уже получает услуги в проактивном режиме, то отдельное заявление подавать не нужно — выплата поступит автоматически. Однако в случае, если семья недавно переехала в Подмосковье или ребенок начал учебу в школе в другом населенном пункте региона, необходимо оформить заявку.

Услуга «Предоставление ежегодной денежной выплаты многодетной семье» доступна на портале госуслуг в разделе «Соцподдержка». Подать заявление может один из родителей или законных представителей детей. Если в семье несколько школьников до 18 лет, то следует оформить отдельное заявление на каждого ребенка.

В ведомстве добавили, что данная мера поддержки появилась на региональном портале в августе 2023 года. За это время онлайн-услугой воспользовались более 73 тыс. раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.