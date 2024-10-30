В Подмосковье подано 20 тыс заявлений на выписку из домовой книги за неделю

Почти 20 тысяч заявлений на выписку из домовой книги подано за неделю на региональном портале. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жители Подмосковья могут получить онлайн-услугу, которую предоставляют МФЦ региона, на портале госуслуг Подмосковья. Услуга «Выписка из домовой книги» доступна в разделе «Личные документы» — «Специальные документы». Чтобы воспользоваться ею, следует авторизоваться на региональном портале, затем в карточке услуги выбрать свой муниципалитет, заполнить необходимые поля и оформить электронное заявление. В рамках услуги можно получить такие документы, как выписку из домовой книги, справку с места жительства, справку о составе семьи, справку об отсутствии зарегистрированных, справку по лицам, которые были зарегистрированы по адресу регистрации на день смерти, справку о жилом помещении и лицах, зарегистрированных в нем (Форма 8) и архивную справку о регистрации.

Электронное заявление рассмотрят в течение одного рабочего дня. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.