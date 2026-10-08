В Подмосковье подали свыше 6,5 тыс заявлений на выплату взамен участка

Многодетные семьи Московской области с начала года более 6,5 тысячи раз воспользовались электронной услугой для получения единовременной выплаты взамен земельного участка, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Многодетные семьи, которые стоят в очереди на земельный участок, могут получить вместо него единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. С начала года электронной услугой по оформлению этой выплаты воспользовались свыше 6,5 тысячи раз.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на региональном портале госуслуг через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и приложить цифровые копии документов. Член семьи, указанный в заявлении, получит в личном кабинете уведомление о необходимости предоставить согласие на обработку персональных данных.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней. Встать на учет для бесплатного получения земельного участка также можно на региональном портале.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.