В Подмосковье подали почти тысячу заявок на компенсацию за телефон

Жители Подмосковья с начала 2026 года направили около 1 тыс. электронных заявлений на ежемесячную компенсацию расходов за стационарный телефон. Услуга доступна на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений» размещена на портале госуслуг Московской области в разделе «Поддержка» — «Другое». Подать заявление можно в электронном виде.

Право на выплату имеют ветераны труда и военной службы по достижении пенсионного возраста, ветераны труда предпенсионного возраста, а также граждане без группы инвалидности, награжденные медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Для оформления компенсации необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Заявитель должен быть зарегистрирован по месту жительства в Московской области, иметь договор на предоставление абонентского номера и являться собственником жилья, где установлен стационарный телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.