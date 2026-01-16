В Подмосковье подали почти 90 тысяч заявок на выплату на питание для мам в 2025 году

В 2025 году жители Подмосковья подали почти 90 тысяч электронных заявлений на выплату на питание для беременных женщин и молодых матерей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выплата предоставляется беременным женщинам со срока от 12 недель, кормящим матерям в течение 6 месяцев после родов, а также детям до 3 лет. Если в семье несколько детей до 3 лет, выплата назначается на каждого ребенка.

Оформить услугу «Назначение ежемесячной денежной выплаты на питание» можно на региональном портале в разделе «Семья» — «Маткапитал и выплаты». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить документы и указать счет для перечисления средств.

Услуга также доступна в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.