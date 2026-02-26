В Подмосковье подали почти 4 тыс заявлений на землю онлайн

С начала года жители и предприниматели Подмосковья подали около 4 тыс заявлений на получение земельных участков без торгов через региональный портал госуслуг. Услуга позволяет оформить в аренду или собственность неразграниченную землю, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн-сервис дает возможность за плату получить участок, находящийся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности, если его границы внесены в ЕГРН. Землю можно приобрести для строительства частного дома или ведения личного подсобного хозяйства. Также предусмотрена аренда для завершения строительства объекта, ведения садоводства и в других установленных случаях.

Услуга «Предоставление земельных участков без проведения торгов» размещена на региональном портале в разделе «Земля» — «Использование и аренда». Подать заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы.

В министерстве уточнили, что в 2025 году электронной услугой на регпортале воспользовались более 34 тыс раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.