В Подмосковье подали почти 3,5 тыс онлайн-заявок на установку рекламных конструкций

На портале госуслуг Подмосковья услугой «Установка и эксплуатация рекламных конструкций» воспользовались порядка 3,5 тысячи раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Услуги». Получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также аннулировать ранее выданный документ могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА, выбрать муниципалитет и заполнить онлайн-форму заявления. Решение по услуге придет заявителю в личный кабинет.

За выдачу разрешения предусмотрена госпошлина в размере 5 тысяч рублей. Срок оказания услуги — в течение 24 рабочих дней. Аннулировать ранее выданный документ можно бесплатно в течение 7 рабочих дней.

На территории Московской области установка рекламных конструкций без разрешения запрещена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.