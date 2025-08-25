В Подмосковье подали почти 20 тыс заявлений на получение удостоверений тракториста

С начала года на портале госуслуг Московской области подано почти 20 тысяч заявлений на получение удостоверения на право управления самоходными машинами. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Выдача удостоверения на право управления самоходными машинами» доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев».

Подать заявление могут физические лица, прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие соответствующую профессию. Для этого необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и прикрепить необходимые документы. Цифровой сервис, который внедрен в услуге, проверит, верно ли прикреплены файлы, а также отметит корректные документы галочкой.

Услуга предоставляется платно в течение 10 рабочих дней. Размер госпошлины составляет 500 рублей. Также дополнительно взимается сбор, который зависит от основания для обращения. Результат предоставления услуги поступит в личный кабинет заявителя на портале.

В Мингосуправления добавили, что подать заявку на получение удостоверений тракториста-машиниста можно также в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.