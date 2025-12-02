В Подмосковье подали почти 10 тыс заявлений на присвоение спортивных разрядов онлайн

Порядка 10 тысяч заявлений на присвоение спортивных разрядов поступило на портал госуслуг Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Присвоение спортивных разрядов» доступна на региональном портале в разделе «Прочее» — «Спорт и досуг». В рамках нее можно получить разряд «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд». Для этого спортсмену необходимо выполнить нормы, требования и условия их выполнения, установленные Минспортом России для соответствующего вида спорта.

Чтобы получить услугу, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и приложить необходимые документы. Подать заявление могут Московские областные спортивные федерации, представляющие интересы спортсмена, претендующего на присвоение спортивного разряда.

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.