В Подмосковье подали около 3,7 тыс заявлений на присвоение спортивных разрядов онлайн

С начала года на портале госуслуг Московской области подано порядка 3,7 тыс. заявлений на присвоение спортивного разряда. Услуга «Присвоение спортивных разрядов» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Культура, спорт и туризм» — «Квалификация специалистов». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить необходимые документы.

Подать заявление могут Московские областные спортивные федерации, представляющие интересы спортсмена, претендующего на присвоение спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд». Чтобы получить разряд, спортсмену необходимо выполнить нормы, требования и условия их выполнения, установленные Минспортом России для соответствующего вида спорта.

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.