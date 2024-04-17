В Подмосковье подали документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»

В Подмосковье подали документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Прием заявок на участие в предварительном голосовании «Единой России» ведется на сайте PG.ER.RU. Сделать это можно до 25 апреля, передает пресс-служба партии.

«В конце марта „Единая Россия“ запустила прием документов для регистрации кандидатов предварительного голосования. В настоящий момент документы подали свыше тысячи человек», — сообщил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, региональный оргкомитет внимательно изучает каждую заявку, в первую очередь проверяются юридические аспекты, комплектность предоставленных документов. После принимается решение о регистрации кандидата.

«В настоящий момент число зарегистрированных участников составляет 679 человек. Мы рассчитываем, что в среднем конкуренция на предварительном голосовании составит около трех человек на один мандат. Особое внимание в ходе кампании 2024 года уделяется участникам специальной военной операции, в Подмосковье таких зарегистрированных кандидатов — семь человек. Согласно принятому решению Президиума Генсовета партии, нашим Героям будет автоматически присваиваться ещё 25% к полученным голосам избирателей», — добавил Игорь Брынцалов.

Напомним, в сентябре 2024 года выборы муниципальных депутатов пройдут в 25 городских округах, также в Подольске пройдут довыборы, где будет разыгран 1 мандат. Всего по итогам выборной кампании будет избрано 574 депутата.

«Процедура предварительного голосования проходит полностью в электронном формате. С 15 апреля по 24 мая на портале проекта проводится регистрация избирателей. Она доступна каждому совершеннолетнему гражданину, обладающему активным избирательным правом. Общее количество таких жителей — более 3 миллионов человек», — сказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России».

Для регистрации в качестве избирателя необходимо перейти на сайт PG.ER.RU и, используя верифицированную учётную запись портала Госуслуг, оформить соответствующее заявление.

Само голосование пройдёт с 20 по 26 мая. Его итоги «Единая Россия» подведет до 29 мая.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.