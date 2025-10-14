В Подмосковье подали более 8 тыс заявлений на присвоение спортивных разрядов онлайн

С начала года электронной услугой «Присвоение спортивных разрядов» на портале госуслуг Московской области воспользовались более 8 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

В рамках услуги можно получить разряд «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд». Для этого спортсмену необходимо выполнить нормы, требования и условия их выполнения, установленные Минспортом России для соответствующего вида спорта. Подать заявление могут Московские областные спортивные федерации, представляющие интересы спортсмена, претендующего на присвоение спортивного разряда.

Чтобы получить услугу, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и приложить цифровые копии документов.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Прочее» — «Спорт и досуг», а также в мобильном приложении Добродел. Предоставляется бесплатно. Решение по услуге поступит в личный кабинет заявителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.