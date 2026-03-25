В Подмосковье подали более 7,8 тыс заявлений на детские путевки

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали более 7,8 тыс. онлайн-заявлений на получение бесплатных путевок в детские лагеря. Услуга доступна на региональном портале, решение по ней принимают в течение шести рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Бесплатную путевку один раз в год могут получить дети от 7 до 15 лет включительно из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Услуга «Отдых детей в каникулярное время» размещена на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье». Для оформления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронное заявление и при необходимости прикрепить подтверждающие документы.

Решение по заявке направляют в личный кабинет заявителя в течение шести рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.