В Подмосковье подали более 7,7 тыс заявлений на юбилейную выплату к браку

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 7,7 тысячи заявлений на получение единовременной выплаты к юбилею совместной жизни. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Получить выплату могут супруги, проживающие в Московской области, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. Подать заявление могут как сами супруги, так и их представители в течение года с даты юбилея. Выплаты к последующим юбилейным датам будут назначаться автоматически.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Поддержка пожилых людей». Чтобы получить ее, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму заявления.

Также подать заявление на получение единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни можно в мобильном приложении Добродел.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.