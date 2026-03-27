В Подмосковье подали более 6 тысяч заявлений на компенсацию детсада

Более 6 тысяч заявлений на компенсацию родительской платы за детский сад подали жители Подмосковья с начала года через региональный портал госуслуг. Услуга доступна семьям, соответствующим критериям нуждаемости, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Компенсация предоставляется в соответствии с региональным законодательством. Многодетные семьи могут получить 70% от родительской платы на каждого ребенка.

Семьям, которым назначено ежемесячное пособие по статье 20.16 закона № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», компенсируют 20% на первого ребенка и 50% на второго.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.