В Подмосковье подали более 41 тыс заявлений на получение разрешения на земработы

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано более 41 тыс. заявлений на получение ордера на право производства земляных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получать ордер необходимо при проведении любых видов земляных работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров. Ордер выдается на определенное время, а при необходимости его можно продлить. По завершении земляных работ ордер необходимо закрыть.

Услуга «Выдача ордера на право производства земляных работ» доступна на портале в разделе «Земля», подраздела «Строительство». Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.

Отметим, при вводе даты и номера ордера умный сервис, который работает в услуге, автоматически проверит, действителен ли ордер, а также продлевался ли он ранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.