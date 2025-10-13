В Подмосковье подали более 4 тыс заявлений на госэкспертизу стройпроектов онлайн

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано более 4 тысяч заявлений на проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Воспользоваться услугой могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, которые планируют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или иные работы на собственном участке или земле другого правообладателя (застройщика или технического заказчика). Без наличия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий начинать строительство запрещено.

Теперь в услугу внедрен умный сервис, который при вводе УИН объекта автоматически заполняет информацию о нем, вид работ, предельную стоимость объекта, наименование объекта и инвестиционную программу.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Проектирование и согласование». Услуга платная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.