В Подмосковье подали более 20 тыс онлайн-заявлений на получение земли без торгов

С начала года на региональном портале подано свыше 20 тыс. заявлений на получение неразграниченной земли в аренду или собственность без торгов. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Онлайн-услуга поможет за плату без торгов получить находящийся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности участок, сведения о границах которого есть в ЕГРН. Купить такой участок можно для строительства частного дома, ведения подсобного или фермерского хозяйства, а арендовать — для завершения строительства недостроя, ведения садоводства и дачного хозяйства, реализации инвестпроектов и ряде других случаев.

Услуга «Предоставление земельных участков в аренду, собственность без торгов» доступна на регпортале в разделе «Земля и стройка» — «Предоставление земельных участков». Заявление могут подать физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Также в рамках услуги заявитель может обратиться за внесением изменений в действующий договор аренды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.