В Подмосковье подали более 2 тыс заявок на судейские категории
Жители Подмосковья подали свыше 2 тыс. заявлений на присвоение квалификационных категорий спортивных судей через региональный портал госуслуг. Услуга предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Подать заявление можно на портале госуслуг Московской области, а также через мобильное приложение «Добродел».
Обратиться за присвоением категории вправе Московские областные спортивные федерации и подразделения федеральных ведомств, развивающие военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта.
Услуга позволяет получить первую судейскую категорию при наличии второй категории либо спортивного звания по соответствующему виду спорта. Решение принимается в течение пяти рабочих дней, госпошлина не взимается.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.
«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.