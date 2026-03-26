сегодня в 15:11

В Подмосковье подали более 2 тыс заявок на судейские категории

Жители Подмосковья подали свыше 2 тыс. заявлений на присвоение квалификационных категорий спортивных судей через региональный портал госуслуг. Услуга предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронной услугой «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» воспользовались более 2 тыс. раз. Подать заявление можно на портале госуслуг Московской области, а также через мобильное приложение «Добродел».

Обратиться за присвоением категории вправе Московские областные спортивные федерации и подразделения федеральных ведомств, развивающие военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта.

Услуга позволяет получить первую судейскую категорию при наличии второй категории либо спортивного звания по соответствующему виду спорта. Решение принимается в течение пяти рабочих дней, госпошлина не взимается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.