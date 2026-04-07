В Подмосковье подали более 1,5 тыс заявлений на выплату участникам СВО

Более 1,5 тыс. заявлений на единовременную выплату взамен земельного участка подали жители Подмосковья с начала года через региональный портал госуслуг. Поддержка предназначена участникам специальной военной операции и семьям погибших бойцов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Единовременная денежная выплата взамен обеспечения земельными участками» доступна онлайн. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить документы. Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней, ответ направляют в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья.

Размер выплаты составляет 500 тыс. рублей. Получить ее могут участники СВО при наличии регистрации в Московской области и документов о присвоении звания Героя Российской Федерации или награждении орденами Российской Федерации за заслуги в ходе участия в операции. Завершившие участие должны предоставить справку об окончании службы.

Право на выплату также имеют члены семей погибших бойцов. Им необходимо подтвердить факт гибели и наличие государственной награды или звания, в том числе присвоенных посмертно. Если в семье есть дети до 23 лет, обучающиеся очно в учреждениях среднего или высшего образования, дополнительно требуется справка с места учебы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.