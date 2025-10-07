В Подмосковье подали более 10 тыс заявлений на юбилейную выплату к браку

С начала года на портал госуслуг Московской области поступило более 10 тысяч заявлений на получение единовременной выплаты к юбилею совместной жизни. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Назначение единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Пенсионерам». Получить выплату могут супруги, проживающие в Московской области, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. Выплата назначается одному из супругов.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму заявления. В заявлении потребуется указать реквизиты, на которые поступят деньги. Подать заявку могут как сами юбиляры, так и их представители в течение года с даты юбилея.

Выплаты к последующим юбилейным датам будут назначаться автоматически.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.