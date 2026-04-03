В Подмосковье подали более 1 тыс заявок на справки из военкоматов

Более 1 тыс заявлений на получение справок военных комиссариатов поступило на портал госуслуг Подмосковья с начала 2026 года. Услуга доступна онлайн и позволяет оформить документы за один рабочий день, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Комплекс услуг по оформлению и выдаче справок военных комиссариатов размещен на региональном портале в разделе «Документы» — «Справки и выписки». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать нужный военкомат, отметить требуемые справки, указать категорию заявителя и прикрепить документы.

В рамках одной онлайн-заявки можно оформить до 25 видов справок. Такие документы требуются для назначения пенсий, пособий и других льгот. Обратиться за ними могут действующие и бывшие военнослужащие, а также члены их семей.

Услуга предоставляется в течение одного рабочего дня. Готовый документ направляется в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.