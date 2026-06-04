В Подмосковье подали 500 заявлений на лицензию на недра онлайн

В Московской области с начала года около 500 раз подали онлайн-заявления на оформление лицензии на пользование участками недр с подземными водами. Услуга доступна на региональном портале госуслуг для бизнеса, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для добычи подземных вод из существующих скважин и бурения новых требуется лицензия. Документ подтверждает право пользоваться участком недр в установленных границах. Его выдают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» — «Экология» — «Недра». Необходимо заполнить онлайн-форму и приложить комплект документов.

Услуга платная. Стоимость оформления лицензии составляет 7,5 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.