В Подмосковье подали 5 тыс заявлений на права тракториста

С начала 2026 года жители Подмосковья направили более 5 тыс. онлайн-заявлений на получение удостоверения на право управления самоходными машинами. Услуга доступна на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Выдача удостоверения на право управления самоходными машинами» размещена на региональном портале в разделе «Документы», подразделе «Личные». Подать заявление могут физические лица, прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие соответствующую профессию.

Для оформления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Встроенный цифровой сервис проверяет корректность загруженных файлов и отмечает верные документы.

Услуга предоставляется платно в течение 10 рабочих дней. Госпошлина составляет 500 рублей, дополнительно взимается сбор в зависимости от основания обращения. Результат поступает в личный кабинет заявителя. В 2025 году электронной услугой воспользовались более 30 тыс. раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.