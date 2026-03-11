В Подмосковье подали 3,8 тыс заявлений на «Лесные отчеты»

С начала 2026 года на портале госуслуг Московской области поступило более 3,8 тыс. заявлений на комплексную услугу «Лесные отчеты». Сервисом пользуются жители и организации, работающие в сфере лесопользования, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга предназначена для тех, кто занимается заготовкой и переработкой древесины, ведением охотничьих хозяйств и иной деятельностью, связанной с использованием лесов. Пользователи обязаны регулярно предоставлять профильную отчетность. Это необходимо для защиты лесов от пожаров и загрязнения, а также для их устойчивого воспроизводства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.