сегодня в 15:15

В Подмосковье подали 37 тыс онлайн-заявлений на уведомление о строительстве дома

С начала года в Подмосковье подано более 37 тыс. электронных заявлений на уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС или садового дома. Подать заявление можно на портале госуслуг Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Уведомления о планируемом строительстве объекта ИЖС» доступна на регпортале в разделе «Земля», подраздела — «Строительство». Чтобы подать заявление, следует авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

В рамках данной услуги можно также подать заявление на изменение параметров планируемого строительства или реконструкции объекта ИЖС. Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней.

Перед началом строительных работ собственник земельного участка должен подать уведомление о планируемом строительстве дома. Для удобства заявителей предусмотрена возможность предварительной проверки ограничений использования земельного участка посредством Геопортала Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.