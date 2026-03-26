В Подмосковье подали 3,3 тыс заявлений на справки из ЦЗН

С начала 2026 года жители Подмосковья оформили более 3,3 тыс заявлений на получение справок из центров занятости через региональный портал госуслуг. Услуга предоставляется бесплатно и занимает один рабочий день, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Выдача справок ЦЗН по запросам гражданам» доступна на региональном портале в разделе «Документы» — «Справки и выписки». Электронная подача заявления позволяет получить документ без личного визита, срок оказания услуги составляет один рабочий день.

При заполнении онлайн-формы заявитель может выбрать одну или несколько справок в зависимости от того, состоял ли он на учете в центре занятости.

Если гражданин ранее не был зарегистрирован в качестве безработного, доступны три вида справок: об отсутствии регистрации в органах службы занятости, об оказании социальной поддержки ему и членам семьи за три года, а также справка для оформления пособия по уходу за ребенком.

Для тех, кто зарегистрирован или был зарегистрирован в качестве безработного, предусмотрены дополнительные документы: о регистрации в службе занятости, о сохранении средней зарплаты за третий месяц после увольнения, о социальных выплатах в период безработицы и о периодах безработицы, засчитываемых в трудовой стаж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.