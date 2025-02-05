В Подмосковье подали 13 тыс заявлений на присвоение спортивных разрядов онлайн

В 2024 году электронной услугой «Присвоение спортивных разрядов» на портале госуслуг Московской области воспользовались 13 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Подать заявление могут Московские областные спортивные федерации, представляющие интересы спортсмена, претендующего на присвоение спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд». Чтобы получить разряд, спортсмену необходимо выполнить нормы, требования и условия их выполнения, установленные Минспортом России для соответствующего вида спорта.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить необходимые документы. Услуга предоставляется бесплатно. Решение по ней поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.