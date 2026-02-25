В Подмосковье подали 11 тыс заявлений на парковку в 2025 году

Жители Подмосковья в 2025 году более 11 тыс раз воспользовались онлайн-услугой по оформлению, продлению и изменению парковочных разрешений. С начала 2026 года подано еще свыше 1,6 тыс заявлений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга позволяет оформить, продлить, изменить или аннулировать парковочное разрешение. Ею могут воспользоваться члены многодетных и приемных семей, владельцы электромобилей, покупатели абонементов и резиденты платных парковок.

Сервис «Внесение (изменение, исключение) сведений в реестр транспортных средств, принадлежащих пользователям платных парковок» размещен на региональном портале госуслуг в разделе «Гражданам» — «Прочее» — «Транспорт». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через учетную запись ЕСИА и заполнить электронную форму.

Срок предоставления услуги составляет шесть рабочих дней. Все этапы оформления доступны в онлайн-формате без личного посещения ведомств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.