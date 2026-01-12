В Подмосковье под охраной находятся 680 редких видов флоры и фауны

В День Красной книги России министерство экологии и природопользования Московской области сообщило, что в регионе под особой охраной находятся 680 объектов флоры и фауны, включая редкие виды животных, растений и грибов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

День Красной книги России отмечается сегодня и подчеркивает важность сохранения редких и исчезающих видов животных, растений и грибов. Помимо федеральной Красной книги, Московская область ведет собственный перечень охраняемых видов.

Красная книга региона основана на научных исследованиях и системном мониторинге. Она содержит подробные сведения о каждом виде, его статусе и мерах защиты. Благодаря ежегодным наблюдениям специалисты выявляют новые места обитания редких видов и обновляют охранный список.

В настоящее время в Подмосковье под охраной находятся 680 объектов флоры и фауны. Среди них — 378 таксонов животного мира, включая млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб, кольчатых червей, моллюсков и членистоногих. Растительный мир представлен 275 объектами, а также отдельно учтены 27 видов грибов.

В регионе также обитают виды, занесенные в федеральную Красную книгу России. В региональный список включены 3 вида млекопитающих, 23 вида птиц, 10 видов беспозвоночных, 16 видов сосудистых растений, 1 вид водорослей, 3 вида лишайников и 3 вида грибов.

По итогам мониторинга 2025 года в 45 муниципалитетах Подмосковья выявлено 395 новых мест обитания охраняемых видов. Единый банк данных теперь содержит сведения о 10 123 местообитаниях 679 редких видов.

Работа по ведению Красной книги продолжается ежегодно. Новое, четвертое издание Красной книги Московской области планируется выпустить в 2028 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.