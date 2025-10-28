В Подмосковье почтовые отделения изменят график работы в День народного единства

4 ноября станет выходным днем для всех отделений почты в Московской области, кроме тех, в которых открыты пункты выдачи заказов с маркетплейсов. Эти отделения продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

3 ноября почтовые отделения закончат работу на час раньше, за исключением офисов, выдающих заказы с маркетплейсов, а 1 и 2 ноября будут обслуживать клиентов в обычном режиме.

4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.

Для некоторых почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Уточнить актуальный график или найти на карте ближайшее открытое отделение «Почты России» можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.