В Подмосковье почтили память жертв бесланской трагедии

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Московской области прошли памятные мероприятия, посвященные 21-й годовщине трагедии в Беслане. В акциях памяти приняли участие жители региона, представители партии «Единая Россия», депутаты, активисты общественных организаций и молодежных объединений, передает пресс-служба партии.

«Беслан — это боль, которая навсегда останется в сердце каждого россиянина, и символ стойкости нашего народа. Мы обязаны хранить память о жертвах и передавать её новым поколениям, чтобы подобное никогда не повторилось. Пока мы едины, никакая угроза не сможет сломить Россию», — подчеркнула руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц.

Во Власихе на Соборной площади состоялась акция «Память». В ней приняли участие депутаты Мособлдумы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков, глава округа Герман Потапчук, депутаты муниципального Совета, школьники, члены антитеррористической комиссии и сторонники местного отделения «Единой России».

«Эмоции, переполняющие нас при воспоминании об этой трагедии, не позволяют назвать тех, кто ее совершил, людьми – это звери, подлежащие уничтожению. Этот день скорби объединяет всю страну в едином порыве соболезнования и солидарности. Мы вспоминаем каждого, чья жизнь оборвалась в стенах захваченной школы, кто отдал жизнь, защищая детей, кто до последнего вздоха верил в спасение», - сказал депутат Московской областной Думы Дмитрий Голубков.

Он добавил, что эта трагедия стала для всех напоминанием о том, что терроризм не имеет границ и национальностей, он бьет по самым беззащитным, и только объединение усилий позволяет эффективно противостоять этой угрозе.

В Жуковском у мемориала, где покоятся сотрудники отряда «Центроспас» Валерий Замараев и Дмитрий Кормилин, погибшие во время спасения заложников, активисты «Молодой Гвардии» совместно с жителями округа возложили цветы и принесли белых бумажных журавликов.

«Беслан навсегда останется в памяти страны как страшное испытание. Но вместе с болью мы храним и память о героях, которые ценой своей жизни спасали детей. Уроженцы Жуковского, выполняя долг, отдали самое дорогое — жизнь. Мы обязаны рассказывать об их подвиге подрастающему поколению. Это наша общая ответственность», — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Прохоров.

Дмитровский городской округ поддержал акцию своим форматом. В Инженерной школе прошел урок памяти: детям простыми словами рассказали о событиях тех дней, о мужестве спасателей и силовиков. Затем школьники вместе с молодогвардейцами и депутатами сделали бумажных журавликов и украсили ими «Деревья памяти» во дворе школы.

«Память о Беслане — это не просто скорбь. Это урок, который мы должны усвоить: быть сильными, едиными и беречь мир. Сегодня важно говорить об этом детям, потому что именно они будут хранить эту память завтра», — сказала депутат Московской областной Думы Марина Шевченко.

В Мытищах у мемориального комплекса «Вечный огонь» прошел митинг памяти с участием секретаря местного отделения «Единой России», главы округа Юлии Купецкой, председателя Совета депутатов Андрея Гореликова, муниципальных депутатов, активистов «МГЕР» и жителей.

«Общее число жертв превысило 330 человек, среди которых 186 — дети. Более 800 людей получили ранения. Тот страшный день навсегда останется в нашей памяти, как и герои, которые отдали свои жизни ради спасения заложников», — сообщила Юлия Купецкая.

В городском округе Серебряные Пруды состоялось возложение цветов с участием партийцев, депутатов, представителей Ассоциации ветеранов СВО и общественных объединений.

«Мы скорбим по жителям Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти человечества. Наша задача помнить об этой трагедии и сделать всё возможное, чтобы этого не повторилось», - сказал секретарь отделения «Единой России», муниципальный координатор проекта «Историческая память» Алексей Волков.

Трагедия в Беслане унесла жизни 334 человек, среди которых было 186 детей. Захват заложников в школе № 1 города Беслана стал одним из самых жестоких терактов в истории. Эта трагедия навсегда оставила глубокий след в сердцах людей, и каждый год в этот день по всей стране проходят мероприятия, посвященные памяти погибших.