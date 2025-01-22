В Подмосковье почтили память освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков

22 января 1942 года 19-я стрелковая дивизия в составе 5-й армии Западного фронта под командованием генерал-майора Николая Дронова взяла Уваровку — последний опорный населенный пункт, удерживаемый оккупантами в области, и завершила освобождение жителей Подмосковья, напомнила пресс-служба партии «Единая Россия».

«В этот день мы с благодарностью вспоминаем тех, кто воевал на подмосковной земле и дал отпор фашистам. Красноармейцы, партизаны, труженики тыла — все, не жалея себя, вступили в схватку со страшным врагом. Подвиги подольских курсантов, 28 панфиловцев, Зои Космодемьянской, Виктора Талалихина, Веры Волошиной и других героев — стали символом невероятной самоотверженности и любви к Родине. Контрнаступление советских войск под Москвой положило начало разгрому немецко-фашистской армии. Миф о несокрушимости страшного врага был развеян благодаря тем, кто сражался за Подмосковье и Отечество», — сказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Памятные мероприятия проходят во многих городских округах Московской области. Региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев накануне памятной даты принял участие в торжественном митинге на Октябрьской площади Можайска. Совместно с почетными гостями, молодёжью и местными жителями, парламентарий отдал дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, возложил цветы к памятнику Солдату-освободителю и Вечному огню.

Первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу славы «Вечный огонь» в городском округе Мытищи. Накануне памятной даты парламентарий встретился с ветераном Великой Отечественной войны, разведчиком, воином-интернационалистом, полковником Иваном Петровичем Лыткиным.

В Дмитровском округе, на Перемиловской высоте, ключевом пункте обороны Москвы на севере, откуда началось победоносное шествие Красной армии, прошёл памятный митинг. В нем приняли участие депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, члены и сторонники партии «Единая Россия», молодогвардейцы, члены дмитровского отделения «Боевое братство» и ученики Яхромской школы № 3.

Собравшиеся почтили минутой молчания всех, кто ценой своей жизни защищал Родину, и возложили цветы к монументу «Героям битвы под Москвой» в виде бронзового солдата, рвущегося в бой.

«Яхрома стала первым городом Подмосковья, освобожденным от фашистов. Сегодня мы собрались на Перемиловской высоте, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой своей жизни защитил нашу землю от фашистских захватчиков. Мы обязаны помнить, какой ценой завоевана Победа», — сказала Марина Шевченко.

В Ленинском округе секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов навестил ветерана Великой Отечественной войны Евгению Владимировну Белоногову и поздравил ее с годовщиной освобождения Московской области от фашистских захватчиков, а также с наступившим днем рождения. 19 января Евгении Владимировне исполнился 101 год.

В Лыткарине муниципальный координатор партпроекта «Историческая память» Юрий Егоров совместно с учениками гимназии № 1, активистами «Молодой Гвардии», военно-патриотическими движениями и ветеранами возложили цветы к памятнику «Солдат» и почтили минутой молчания всех героев Великой Отечественной войны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.