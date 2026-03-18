В Подмосковье почти весь строительный мусор вовлекли в переработку

Всемирный день переработки отходов отмечают 18 марта в Подмосковье. Регион выстроил систему переработки, при которой почти весь строительный мусор вовлекается в легальный оборот, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Всемирный день переработки отходов учрежден в 2018 году. Его главная идея — «Не думай об отходах — думай о возможностях». Дата призвана привлечь внимание к проблеме мусора и важности вторичного использования ресурсов.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что в регионе создана четкая система переработки отходов. По его словам, в сфере обращения строительных отходов подавляющее большинство такого мусора, образуемого в Москве и Подмосковье, направляется не на нелегальные свалки, а на перерабатывающие комплексы.

«Только в прошлом году было сформировано электронных талонов на перевозку свыше 42 миллионов кубометров строительных отходов. Если учесть, что в среднем Московская агломерация генерирует порядка 50 миллионов кубометров, можно сказать: почти весь строительный мусор вовлечен в легальный оборот. Это большой шаг к экономике замкнутого цикла, которая строится сегодня в Подмосковье», — отметил Мосин.

Он также добавил, что по данным последнего исследования ППК «Российский экологический оператор» Подмосковье занимает первое место в стране по уровню бытовой сортировки отходов. По итогам опроса 69% жителей разделяют мусор как минимум на два контейнера — для вторсырья и смешанных отходов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждый человек должен понимать алгоритм вывоза строительных отходов.

«Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит нам не сразу, а если будем действовать системно, последовательно обеспечить вывоз стройотходов от физических лиц, ну и от юридических, конечно. Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или места, где можно, соответственно, складировать, утилизировать стройотходы. Это ремонт, это стройка, это разные другие ситуации», — сказал Воробьев.