В Подмосковье почти в каждой отрасли используется ИИ — Воробьев

В Подмосковье почти в каждой отрасли используется искусственный интеллект, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Чаще всего он базируется на видеокамерах и обученных платформах, которые дают результат — чистота, пожары, качество питания и так далее», — сказал Воробьев в ходе пленарного заседания на форуме «Цифровые решения».

Таких продуктов, по словам губернатора, сейчас в Подмосковье 40. К концу их количество должно увеличиться до 53.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.