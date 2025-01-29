В Подмосковье почти 9 млрд руб инвестировали в лесную отрасль за 3 квартала 2024 года

На основе данных Росстата, специалисты Всероссийской организации по лесоустройству ФГБУ «Рослесинфорг» провели оценку объемов инвестиций в лесной комплекс Московской области по итогам трех кварталов 2024 года. Общий объем инвестиций в лесную отрасль Московской области в указанный период достиг почти 9 млрд рублей, что составляет 23,4% от всех лесных инвестиций в Центральном федеральном округе и 7,5% — от общероссийских. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

По словам директора филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Центрлеспроект» Евгения Лялина, Подмосковье удерживает третье место по капиталовложениям в лесную отрасль за 3 квартала предыдущего года. Первое и второе места у Иркутской (15,5 млрд руб.) и Калужской (13,2 млрд руб.) областей соответственно.

«Всего лесопромышленниками региона было инвестировано за 3 квартала 2024 года 8,7 млрд руб., что на 1,2 млрд руб. или 15,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — сообщил Евгений Лялин.

Рекордные показатели объемов инвестиций в лесную отрасль Московской области были зафиксированы в январе–сентябре 2021 года и составили 9,4 млрд рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.