В Подмосковье почти 20 тыс заявлений на получение соцсправок подали онлайн

На региональном портале жители Подмосковья подали порядка 20 тыс. онлайн-заявлений на получение социальных справок. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Комплексная онлайн-услуга «Справки Минсоцразвития МО» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка». В рамках нее можно получить справку о предоставлении пособий, компенсаций и иных видов социальной поддержки, а также справку о среднедушевом доходе семьи для получения бесплатной юридической помощи.

Чтобы получить услугу, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Готовый документ поступит в личный кабинет заявителя.

Получить справку для получения бесплатной юридической помощи помогает умный сервис. Он автоматически рассчитает период, за который нужно предоставить справку о доходах заявителя и членов его семьи.

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

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