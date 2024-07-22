В Подмосковье «Почта России» увеличила число отделений с зонами самообслуживания

Зоны самообслуживания для самостоятельной подготовки писем и посылок к отправке уже открыты в 91 отделении Московской области, которые являются наиболее посещаемыми. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«Технологии делают «Почту России» быстрой, доступной и удобной как для посетителей, так и для сотрудников отделений. Возможность самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке оказалась востребованной у тех, кто ценит собственное время. Поэтому мы расширили количество отделений с зонами самообслуживания в наиболее оживленных районах Москвы и Подмосковья», — прокомментировал директор макрорегиона Москва «Почты России» Сергей Бритвин.

Зоны самообслуживания — это отдельно установленные в клиентском зале компьютеры, принтеры и весы. Такой вид обслуживания минимизирует общение с операторами и ускоряет сам процесс. Для удобства клиентов в каждой зоне находится администратор почтового отделения, который помогает воспользоваться данными услугами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.