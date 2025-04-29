В Подмосковье «Почта России» проведет серию онлайн-мероприятий в честь 80-летия Победы

В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «Почта России» подготовила серию тематических онлайн-мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

На онлайн-странице, посвященной памятной дате, представлена информация о самоотверженном труде почтовых работников в годы Великой Отечественной войны. Там же можно ознакомиться с образцами писем того времени и узнать количество посылок и печатных изданий, отправленных и доставленных почтовиками в годы войны.

Кроме того, сотрудники компании озвучили подлинные письма, написанные в период от начала Берлинской операции до Дня Победы. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу тех судьбоносных дней и услышать мысли и чувства, которыми жили наши соотечественники восемьдесят лет назад.

Также посетители сайта могут выбрать родным и близким поздравительные открытки из особой юбилейной серии, подготовленной к 80-летию Великой Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.