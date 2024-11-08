В Подмосковье «Почта России» предлагает удобные сервисы для получения интернет-покупок

Самый популярный сервис — отслеживание посылок и бандеролей по трек-номеру. Он присваивается отправлению при оформлении — по России номер отслеживания состоит из 14 цифр, а международный из 13 с латинскими буквами. Отследить отправление можно на сайте или в мобильном приложении Почты, которое будет автоматически присылать уведомления о каждом этапе доставки.

Также уже большинство клиентов почты в Московском регионе получают посылки с помощью QR-кода. Это не только помогает экономить время, но и удобно — не нужно заполнять извещение и предъявлять паспорт в отделении. Достаточно просто показать QR-код из мобильного приложения. Оператор сразу видит все отправления клиента на одном экране, если отправитель указал номер мобильного телефона получателя. QR-код обновляется каждые 10 минут — это гарантирует прозрачность и безопасность данных.

Если вещь не подошла по каким-либо параметрам — поможет еще один сервис от почты — «Легкий возврат». Он позволяет бесплатно вернуть купленный товар через любое почтовое отделение. Для оформления возврата понадобится только трек-номер. Важное условие: онлайн-магазин, где совершалась покупка, должен быть подключен к услуге. Кроме того, наличие возможности «легкого возврата» — один из показателей безопасной покупки и честной торговой площадки.

Еще один удобный сервис почты и компании «Космовизаком» — «Защищенная покупка». Программой можно воспользоваться, если доставили не тот товар, товар поврежден, отправитель не перечисляет деньги за возврат или в других случаях обмана. «Защищенную покупку» можно оформить в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья при оплате товара из интернет-магазина с наложенным платежом.

«Нам важно заботиться о своих клиентах, поэтому мы развиваем сервисы, которые помогают им получить почтовые услуги качественно и безопасно», — рассказал директор макрорегиона Москва Почты России Сергей Бритвин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.