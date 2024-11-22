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В Подмосковье по требованию прокуратуры организация выплатила долги по зарплате

Прокуратура Московской области провела проверку по обращению работника компании по производству изделий для строительства в связи с нарушением трудового законодательства. Установлено, что у организации в Одинцовском округе с июня по август 2024 года образовалась задолженность перед сотрудником по зарплате. Кроме того, при увольнении работника окончательный расчет с ним произведен не был. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Одинцовская городская прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Также городской прокуратурой в отношении компании и должностного лица организации возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

По результатам их рассмотрения Государственной инспекцией труда в Московской области виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 55 тыс. рублей.

Принятыми мерами прокурорского реагирования задолженность по заработной плате и иным выплатам перед работником погашена в полном объеме на общую сумму более 190 тыс. рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.