В Подмосковье планируют провести беседы по теме предотвращения терактов
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В связи с недавними трагическими событиями, произошедшими в Красногорске, для учащихся 6-11-х классов Подмосковья планируют провести разъяснительные мероприятия по предупреждению правоохранительных органов при выявлении признаков подготовки террористических актов. Детям в доступной форме расскажут о терроризме, экстремизме и элементарных правилах поведения в случае нападения террористов. Об этом сообщают организаторы бесед.
Общеизвестно, что терроризм — это одно из самых страшных преступлений, которое нередко приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Особенно опасны теракты в местах массового посещения, в частности, в образовательных учреждениях. Бандиты совершают его, чтобы путем насилия над людьми добиться своих целей, посеять страх и панику в обществе. Реальность, к сожалению, убеждает в том, что угроза терактов существует, и лучше всего быть к этому готовыми.
Организаторы бесед считают, что молодым людям необходимо знать о том, какая конкретно опасность может угрожать людям при совершении террористического акта и как себя правильно вести, чтобы предотвратить его и насколько это возможно — противостоять опасному злу.
Школьникам на конкретных примерах разъяснят такие понятия, как «экстремизм» и «терроризм», расскажут о способах и формах их проявления. Также подробно рассмотрят и обсудят правила поведения при возникновении террористической угрозы.
Также учащимся напомнят номера телефонов экстренных служб, по которым ребята могут позвонить при угрозе совершения противоправных деяний со стороны третьих лиц.
Подростков предупреждают, что ни в коем случае нельзя вступать в диалог с телефонными террористами-подстрекателями и, тем более соглашаться выполнять их поручения.