В Подмосковье планируют провести беседы по теме предотвращения терактов

В связи с недавними трагическими событиями, произошедшими в Красногорске, для учащихся 6-11-х классов Подмосковья планируют провести разъяснительные мероприятия по предупреждению правоохранительных органов при выявлении признаков подготовки террористических актов. Детям в доступной форме расскажут о терроризме, экстремизме и элементарных правилах поведения в случае нападения террористов. Об этом сообщают организаторы бесед.

Общеизвестно, что терроризм — это одно из самых страшных преступлений, которое нередко приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Особенно опасны теракты в местах массового посещения, в частности, в образовательных учреждениях. Бандиты совершают его, чтобы путем насилия над людьми добиться своих целей, посеять страх и панику в обществе. Реальность, к сожалению, убеждает в том, что угроза терактов существует, и лучше всего быть к этому готовыми.

Организаторы бесед считают, что молодым людям необходимо знать о том, какая конкретно опасность может угрожать людям при совершении террористического акта и как себя правильно вести, чтобы предотвратить его и насколько это возможно — противостоять опасному злу.

Школьникам на конкретных примерах разъяснят такие понятия, как «экстремизм» и «терроризм», расскажут о способах и формах их проявления. Также подробно рассмотрят и обсудят правила поведения при возникновении террористической угрозы.

Также учащимся напомнят номера телефонов экст­ренных служб, по которым ребята могут позвонить при угрозе совершения противоправных деяний со стороны третьих лиц.

Подростков предупреждают, что ни в коем случае нельзя вступать в диалог с телефонными террористами-подстрекателями и, тем более соглашаться выполнять их поручения.