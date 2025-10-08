В Подмосковье планируют открыть новые офисы для взаимодействия с дачниками

В июне этого года в подмосковном Щелкове открыли первый офис в рамках проекта «Подмосковные дачи», призванного решить наиболее распространенные трудности, с которыми сталкиваются владельцы садовых участков. За три месяца работы офиса от граждан поступило 75 обращений, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Офис располагается в помещении районного союза СНТ, где каждую неделю по пятницам организован прием садоводов из городских округов Щелково, Королев, Лосино-Петровский. Садоводы могут лично посетить офис с волнующими вопросами и задать их напрямую сотрудникам Управления Росреестра, Роскадастра, областного БТИ, администрации Щелковского округа, депутатам Мособлдумы. Кроме того, здесь же организована и видеоконференцсвязь с профильными министерствами такими, как Минимущества, Минчистоты, Минэнерго, МинЖКХ, Комлесхоз, Минэкологии, Комитет по ценам и тарифам и др.

«За три месяца работы офиса от представителей садоводческих товариществ поступило 75 обращений, практически все из них рассмотрены и по каждому даны разъяснения. Наиболее частые вопросы, которые задают жители специалистам, касаются оформления права на земельные наделы, устранения пересечения границ с государственными лесными фондами, проведения перерасчетов платы за вывоз мусора, включения СНТ в границы населенных пунктов, а также электро-, газоснабжения, организации мобильной связи и ремонта подъездных путей к садоводческим товариществам. Этот проект крайне важен для взаимодействия государства и населения. Ведь теперь людям не приходится тратить драгоценное время на хождение по инстанциям, садоводы имеют доступ к профессиональной консультации и оперативной поддержке, а главное, все необходимое можно сделать быстро и удобно в одном месте», — прокомментировал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По словам главы ведомства, первый опыт показал необходимость организации таких приемов и в других направлениях Московской области, в том числе с участием выездных мобильных офисов МФЦ, где садоводы смогут сразу же подать заявление и документы на регистрацию прав и выписки о правах на дома и хозпостройки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.