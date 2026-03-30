В Подмосковье пять МФЦ проведут консультации по мемориальным услугам

Бесплатные консультации по вопросам похоронного дела и погребения пройдут на этой неделе в пяти офисах «Мои Документы» в Подмосковье. Жители смогут получить разъяснения с 30 марта по 3 апреля в разных округах региона, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Консультации состоятся 30 марта в Черноголовке по адресу: Институтский проспект, д. 10; 31 марта — в рабочем поселке Шаховская на ул. 1-ая Советская, д. 26А; 1 апреля — в поселке Власиха на ул. Маршала Жукова, д. 10; 2 апреля — в Бронницах на ул. Кожурновская, д. 73; 3 апреля — в Лосино-Петровском на ул. Горького, д. 24А.

Чаще всего жители обращаются с вопросами оформления удостоверений о захоронении, регистрации семейных и родовых захоронений, а также получения разрешений на установку надмогильных сооружений.

Найти консультантов центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру рядом с местом приема и по форменной одежде специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.