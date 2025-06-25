В Подмосковье переживают за 6-летнего мальчика, за которым не следят родители

Жители подмосковного поселка Дрожжино (Ленинский городской округ) забили тревогу, когда вечером 24 июня обнаружили шестилетнего мальчика, одиноко сидящего на автобусной остановке. Это не первый случай, когда ребенок остается без присмотра и самостоятельно перемещается по автобусным станциям и платформам МЦД в позднее время, сообщает сайт MK.Ru .

Около 21:10 водитель автобуса № 1201 заметил маленького мальчика на остановке «Южная улица», 21. Подойдя к нему, водитель спросил, где он живет и где его родители. Мальчик сказал, что его мама, вероятно, дома, а затем указал на расположенные неподалеку оранжевые здания. Обеспокоенный водитель сфотографировал ребенка и разослал снимок с описанием ситуации в местные чаты. До 23:00 он оставался с мальчиком в автобусе, надеясь получить информацию от его родителей.

Вскоре с водителем связались местные жители, которые неоднократно видели мальчика по адресу: Южная улица, 16. Добровольцы отвели ребенка к квартире, где он живет с матерью и 80-летней бабушкой. Однако, несмотря на стук, дверь никто не открыл. Тогда мальчик попросил проводить его до квартиры 25-летней соседки Елены, у которой он часто бывал, когда не мог попасть домой. Неожиданно ребенок вспомнил номер телефона матери и сообщил его неравнодушным гражданам. Они позвонили женщине, которая в тот момент находилась в отделении полиции, оформляя заявление о пропаже ребенка.

«Ребенок сообщил, что очень голоден. Я накормила его, одела, он поиграл на пианино и порезвился с собакой. Мальчик боялся сделать больно животному, спрашивал, как с собакой лучше взаимодействовать. Наблюдалась педагогическая запущенность — ребенок говорил тяжело, не мог связать слов, пугался громких звуков», — рассказала соседка.

Через час мальчик сказал Елене, что хочет пойти домой, так как мама должна была вернуться. Девушка отпустила его. Около полуночи в дверь Елены постучали двое мужчин, которые снова привели к ней мальчика. Она уложила его спать. Около 2 часов ночи в дверь снова постучали — на этот раз это была мать ребенка. Женщина поблагодарила соседку и забрала сына домой.

Со слов матери, ребенок около 18:00 убежал из их московской квартиры на Большой Марьинской улице. Как ребенок смог добраться до второй квартиры в Дрожжино, женщина не знает.

По словам Елены, на теле ребенка были видны многочисленные синяки.

«Это не удивительно, ведь соседи часто слышат, как на него и остальных детей кричит мать, также слышен шум от падения тяжелых предметов в квартире. Женщина воспитывает детей одна, выпивает, часто приводит неизвестных мужчин. Мы уже полгода пытаемся обратить внимание сотрудников полиции на эту семью, толку мало. Они стоят на учете в столичном ПДН», — заключила соседка.