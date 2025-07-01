В Подмосковье перевод детей участников СВО в другую школу стал удобнее

На региональном портале оптимизировали услугу записи в школу. Теперь подать заявление на перевод детей участников специальной военной операции в ближайшую к месту проживания семьи школу Подмосковья можно онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Подмосковные семьи участников СВО теперь могут подать заявление на перевод ребенка в ближайшую к дому школу онлайн. Это стало возможным благодаря оптимизации услуги на региональном портале. Кроме того, мы внедрили в неё два цифровых сервиса. Первый автоматически заполнит сведения о ребёнке, подтягивая их из учетной записи родителя. Второй проверит, не было ли ранее подано заявление на эту услугу. Таким образом, сервисы позволят сэкономить время на оформление и сократят количество отказов при повторной подаче заявки», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Дети участников СВО имеют внеочередное право на перевод в ближайшую к месту проживания семьи муниципальную школу Подмосковья. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на регпортале через ЕСИА и в рамках госуслуги «Запись в школу» воспользоваться подуслугой «Прием на обучение в порядке перевода». Далее потребуется заполнить электронную форму, приложить обязательные документы и направить заявление на рассмотрение. После подачи заявки на портале требуется принести оригинал документа об успеваемости в текущем году и личное дело учащегося в школу, в которую оформляется перевод. Сделать это нужно в течение одного рабочего дня.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Образование» — «Образование детям».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.