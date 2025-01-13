В Подмосковье перевели в онлайн услугу по содержанию животных в полувольных условиях

Минэкологии Подмосковья перевело в электронный вид государственную услугу «Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ, и объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения». Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Содержание животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания в целях их сохранения и восстановления природной популяции возможно только с указанным разрешением. Получить его можно на портале госуслуг, по адресу. Услуга полностью бесплатная, срок ее предоставления — 13 рабочих дней.

В течение прошлого года Минэкологии перевело в электронный вид еще три госуслуги. Это выдача организациям, осуществляющим образовательную деятельность, свидетельства о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, прием в электронной форме отчетности от водопользователей, а также выдача разрешений на использование объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.